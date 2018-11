Happy Casa Brindisi-Germani Basket Brescia, Bcc Castellana Grotte-Sir Safety Conad Perugia e il calcio di serie D

Impegni casalinghi per le pugliesi di basket e volley maschile di serie A. Calcio serie C girone C, ieri vittoria per il Monopoli e sconfitte per Bisceglie e Virtus Francavilla Fontana

Alle 19 l’incontro del palaPentassuglia. Happy Casa Brindisi che può, nella settima giornata del campionato di basket maschile di serie A, salire ancora in classifica dove occupa una ottima quarta posizione (al pari di Avellino) con 8 punti. Inizio della gara Happy Casa Brindisi-Germani Basket Brescia alle 19.

Nel volley maschile di serie A, ottava giornata, difficilissimo impegno casalingo (ore 18) per la Bcc Castellana Grotte che è in coda alla classifica. Ospita Sir Safety Conad Perugia, ovvero il peggiore avversario possibile, di questi tempi.

Calcio: serie C girone C, Monopoli vittorioso in casa per 2-1 con la Sicula Leonzio. Biancoverdi a quota 14 in classifica. Rimane ferma a quota 12 la Virtus Francavilla sconfitta a Trapani (3-1 per i siciliani) così come ha perso in traferta il Bisceglie (in classifica a quota 10): 1-0 per il Siracusa.

SERIE D undicesima giornata ore 14,30

girone H

Audace Cerignola-Gravina in Puglia ore 16

Az Picerno-Sarnese ore 15

Bitonto-Nardò

Città di Gragnano-Team Altamura

Nola-Città di Fasano

Pomigliano-Granata

Savoia-Fidelis Andria

Sorrento-Francavilla in Sinni

Taranto-Gelbison

girone I

Bari-Palmese

Città di Acireale-Locri

Cittanovese-Città di Gela

Marsala-Città di Messina

Messina-Portici

Roccella-Igea Virtus

Rotonda-Troina

Sancataldese-Nocerina

Turris-Castrovillari