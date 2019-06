Fasano: si apre con Le Vibrazioni il festival Costa dei Trulli

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Si apre con un concerto eccezionale il Festival Costa dei Trulli 2019. Lunedì 17 giugno alle 21, sul palco in Piazza Ciaia a Fasano, il gruppo Le Vibrazioni si esibirà in una tappa del fortunato Così sbagliato summer tour, che anticipa le date del tour europeo, in programma da settembre. Dal palco di Fasano la band, composta da Francesco Sarcina, Stefano Verderi, Marco Castellani e Alessandro Deidda, suonerà il suo ultimo singolo “Cambia” lanciato nel gennaio scorso ed eseguirà i brani contenuti in V, il quinto album di inediti da cui sono stati estratti il singolo sanremese Così sbagliato e Amore Zen, canzone che vede la partecipazione del rapper Jake La Furia. Le Vibrazioni, ovviamente, riproporranno live anche i loro successi più conosciuti come Dedicato a te, Vieni da me e In una notte d’estate.

Il Festival Costa dei Trulli è una rassegna di concerti itineranti nei comuni di Fasano, Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e Alberobello, realizzata con la direzione artistica di Gaetano Partipilo. Dopo l’apertura del 17 giugno il festival proseguirà fino al 31 agosto con sette appuntamenti a ingresso libero degli 11 complessivamente in programma.

Il Festival “Costa dei Trulli” è realizzato con il contributo di Regione Puglia (Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020) e grazie al sostegno di due main sponsor: Vini di Puglia Varvaglione e Autoclub, e di Torre Cintola Green Blue che partecipa come sponsor tecnico. È patrocinato dalla Città Metropolitana di Bari.

Musica, ma anche cultura, arte, reading, il Festival offre un’ampia scelta di proposte culturali, il tutto per raggiungere un traguardo ambizioso: fare rete tra i comuni, superando i campanilismi, al fine di valorizzare le bellezze e la cultura dei luoghi, creando una fonte di benessere per chi vive il territorio e un’ulteriore occasione di attrattività e per chi lo sceglie come meta delle vacanze.

Il Festival “Costa dei Trulli” è finanziato dalla Regione Puglia, Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, ed è patrocinato anche dalla Area Metropolitana di Bari. Si avvale della collaborazione e del supporto di: Il Riscatto delle Cicale | Comunicazione Web Editoria; Sistema Museo coop.a r.l.; Associazione Pro Loco di Monopoli; Neamedia Comunication; CTG Egnatia di Monopoli; Koinè – Associazione culturale di promozione turistica; FAI | Sezione di Brindisi. Nonché della sinergia con le seguenti Istituzioni Scolastiche: Conservatorio “Nino Rota” | Monopoli; IISS “da Vinci” di Fasano; Polo Liceale di Monopoli; IISS “G. Salvemini” | Fasano.