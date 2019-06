Pulsano: “Segreti & sapori 2019”

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Negli ultimi anni la manifestazione “Segreti & Sapori” ha animato, per un week end nel periodo estivo, il centro storico di Pulsano coniugando tradizioni, artigianato, appuntamenti musicali, enogastronomia locale e opportunità di shopping.

Una formula innovativa premiata da un importante successo: nel tempo sono via via cresciuti il numero dei visitatori – con oltre 50.000 presenze in più edizioni – e il novero e l’importanza degli espositori e dei partecipanti. “Segreti & Sapori” è così diventato uno dei principali attrattori turistici del territorio.

Quest’anno “Segreti & Sapori” compie un’ulteriore evoluzione innovandosi e rinnovandosi profondamente, una metamorfosi resasi necessaria per incontrare, nel rispetto della tradizione, i nuovi gusti di un pubblico sempre più esigente.

La prima innovazione riguarda la durata di “Segreti & Sapori” che, rispetto alle due giornate delle precedenti edizioni, si estende fino ad arrivare a otto giorni: da domenica 28 luglio a domenica 4 agosto 2019!

La vera metamorfosi riguarda la formula di “Segreti & Sapori”: questa estate, infatti, nascerà un innovativo “villaggio sul mare” con 600 posti a sedere e decine e decine di eleganti stand (info 338 595 3262); in questa nuova esperienza, la prima di questo genere in Puglia, saranno coniugati spettacolo, enogastronomia e business.

Fine ultimo di “Segreti & Sapori” è sempre quello di sostenere lo sviluppo del tessuto imprenditoriale creando nuove opportunità di crescita e di promozione, nonché aumentare l’attrattività del territorio per intercettare i flussi turistici.

Per questo il “villaggio sul mare” di Segreti & Sapori 2019 sarà ubicato direttamente sulla litoranea in località Marina di Pulsano, in Viale dei Micenei-Contrada Pezza Rossa, su una grande area attrezzata – 12.000 metri quadrati – dotata di ampi parcheggi, al centro di numerose infrastrutture turistiche.

Si tratta di una zona che in estate vede crescere esponenzialmente la popolazione residente e i flussi turistici, arrivando a contare 40.000 presenze residenziali e alberghiere!

Il “villaggio sul mare” di Segreti e Sapori 2019 si candida legittimamente a diventare, per otto giorni nel cuore della stagione estiva, il principale attrattore turistico della litoranea salentina.

Vivere il “villaggio sul mare” di Segreti & Saporo sarà un percorso suggestivo tra le emozioni, le sensazioni, i suoni e i sapori della nostra tradizione.

L’idea alla base di questa edizione 2019 di “Segreti & Sapori”, infatti, è quella di offrire a visitatori la possibilità di trascorrere, in assoluta serenità, una serata in riva al mare divertendosi e apprezzando le tradizioni del territorio, sia quelle dell’artigianato, sia quelle dell’enogastronomia locale, nonché conoscendo le produzioni di numerose aziende di altri settori merceologici.

La gioia di stare insieme e sentirsi comunità: in ogni serata nel “villaggio sul mare” di Segreti & Sapori ci sarà uno spettacolo con artisti in grado attrarre un pubblico eterogeneo e di tutte le età: dal cabaret di Umberto Sardella di “Mudù” alla musica scatenata dell’Orchestra Mancina, dalla tradizionale pizzica e tammurriata, la musica popolare salentina, ai concerti di gruppi musicali con i più famosi successi del rock e della musica leggera italiana!

Una particolare attenzione sarà riservata alle famiglie, con un attiguo parco divertimenti con gonfiabili dedicati ai bambini.

Anche in questa edizione 2019 “Segreti & Sapori” intende soprattutto contribuire allo sviluppo economico e sociale del territorio, grazie ai numerosi stand in cui le eccellenze dell’enogastronomia e dell’artigianato locale, nonché le imprese di altri settori merceologici, avranno la possibilità di promuovere le proprie produzioni presso un pubblico numeroso e variegato (info 338 595 3262).

In “Segreti & Sapori 2019” ci sarà spazio per la solidarietà e il terzo settore, anche grazie al Centro Servizi Volontariato di Taranto, nonché per l’ecosostenibilità con punti informativi e la raccolta differenziata operata nel villaggio.

“Segreti & Sapori 2019” è organizzato, in partnership con la Pro Loco di Pulsano, dal Consorzio Marina di Pulsano, composto da imprenditori impegnati nello sviluppo economico e sociale del territorio, anche attraverso le loro aziende: Hotel Ristorante “Il Grillo”, Hotel Ristorante “Costa Azzurra”, B&B Ristorante “The Garden”, Ria “Sud Hotel” e FataMorgana. La manifestazione estiva godrà del patrocinio della Regione Puglia, del Comune di Pulsano e del CSV Taranto.

“Segreti & Sapori 2019” è stato presentato in conferenza stampa, presso la Sala Monfredi della Camera di Commercio di Taranto, alla presenza del presidente Luigi Sportelli, di Cosimo Borraccino, Assessore regionale Sviluppo Economico, di Francesco Lupoli, Sindaco di Pulsano, di Saverio Annese, presidente Consorzio Marina di Pulsano, e di Francesco Vergallo, presidente Pro Loco Pulsano; sono intervenuti anche i soci del Consorzio Marina di Pulsano.