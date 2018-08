Brindisi: passeggeri nell’aereo forno, pomeriggio terribile per i viaggiatori diretti a Francoforte

Il volo Ryanair dalla Germania era arrivato con grave ritardo in Puglia

Volo FR 1583 da Francoforte. Doveva arrivare alle 10,55 ma è giunto a Brindisi con notevolissimo ritardo (originato alla partenza dalla Germania). Proprio per questo la ripartenza dallo scalo pugliese è slittata, almeno a livello di programma, alle 15,33. I passeggeri hanno aspettato a bordo per circa un’ora dalle due e mezza del pomeriggio, poi sono stati fatti scendere. Anche perché l’aereo era diventato una specie di forno, per problemi con l’aria condizionata. La partenza ha avuto luogo intorno alle cinque e mezza del pomeriggio.