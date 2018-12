Puglia: pendolari, niente aumenti. Rassicurazione di Trenitalia

“Non ci saranno costi aggiuntivi per gli attuali abbonati ai servizi Frecciabianca, anche per coloro che potranno usufruire di un upgrade di prodotto. Il prezzo dell’abbonamento sarà identico all’attuale su tutte leFrecce nelle tratte pugliesi. Consapevoli che tale scelta possa incidere sulla clientela pendolare, Trenitalia ha ritenuto di non applicare per una prima fase alcun aumento sul costo degli abbonamenti sulle tratte pugliesi.” Paolo Attanasio, direttore della doivisione Long Haul di Trenitalia, al comitato pendolari. La cui protesta, dunque, ha sortito un effetto. Trenitalia sopprime alcuni treni Frecciabianca dal 9 dicembre ma i pendolari che dovranno prendere treni Frecciarossa proprio a causa delle soppressioni, pagheranno la stessa cifra.