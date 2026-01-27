Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

È stato sottoscritto lunedì 26 gennaio, nella sede della prefettura di Brindisi, il “Protocollo d’intesa per la prevenzione del caporalato e dello sfruttamento lavorativo”.

Alla presenza del Prefetto Guido Aprea, del Presidente della Regione Puglia Antonio Decaro e del Procuratore della Repubblica Antonio Negro, insieme agli altri firmatari c’era anche CIA Agricoltori Italiani, con il vicepresidente vicario di CIA Puglia Giannicola D’Amico e il direttore dell’area Due Mari Taranto-Brindisi Vito Rubino. Entrambi hanno ribadito l’impegno nel promuovere un’agricoltura sana, etica e rispettosa delle regole.

Il protocollo, in sintesi, punta a rafforzare la rete di sorveglianza e di prevenzione sul territorio, a favorire l’emersione del lavoro regolare e la tutela delle vittime e implementare soluzioni concrete per l’accoglienza dignitosa dei lavoratori, anche attraverso risorse del Pnrr.

Con la sottoscrizione di questo protocollo nascono “Carta dei Diritti” multilingue e unità mobili (Camper del Lavoro) per dare supporto legale, sanitario e logistico direttamente sul campo, si avvierà un progetto pilota di trasporti dedicati per sottrarre i lavoratori alle tratte illegali e saranno pianificati controlli intelligenti con l’istituzione di una cabina di regia per ispezioni coordinate che colpiscano l’illegalità senza penalizzare la continuità produttiva delle aziende in regola.

«Con la sottoscrizione di questo protocollo – hanno riferito ai margini dell’incontro D’Amico e Rubino – CIA Due Mari conferma la sua ferma volontà di collaborare con le istituzioni e le forze sociali per contrastare ogni forma di illegalità che danneggi le imprese oneste e la dignità dei lavoratori. Per noi – hanno concluso – difendere il valore del lavoro agricolo significa, innanzitutto, garantire legalità e sicurezza».