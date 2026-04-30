Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
La chiusura del bilancio consolidato d’esercizio 2025 relativo alle Aziende sanitarie, ai Policlinici e agli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico pugliesi, in data odierna, rileva un disavanzo della spesa sanitaria pari a 350 milioni, 19 milioni in meno rispetto alle previsioni di fine marzo. La riduzione della perdita deriva dalle attività di revisione dei conti ai fini della chiusura contabile dei bilanci di ciascuna Azienda.
La cifra cristallizzata al 30 aprile scaturisce da
361 milioni di perdite complessivo degli Enti sanitari a cui si sottraggono 11 milioni di utile rilevato nel bilancio della Gestione Sanitaria Accentrata.
Nei prossimi giorni il lavoro sarà incentrato sulla definizione delle coperture del deficit per cui la Legge n.311, art 1 comma 174, prevede il termine del 31 maggio.
Si riportano di seguito i risultati di esercizio 2025 delle aziende:
BAT 2.897,72
BA 97.155,37
BR -57.638.177,00
FG -78.361.494,49
LE -46.639.562,77
TA -54.065.112,00
Policlinico Bari -75.376.511,45
Policlinico Riuniti Fg -29.695.497,32
Oncologico Ba -9.472.550,34
De Bellis Castellana -9.830.156,03