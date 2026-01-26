Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, a margine dell’incontro operativo con il Comitato dei Giochi del Mediterraneo ha dichiarato:

“I Giochi del Mediterraneo sono per Taranto e per la Puglia un’occasione straordinaria che non possiamo permetterci di fallire – spiega il Presidente – Per questo oggi ho voluto essere qui con gli altri assessori e una parte della struttura regionale che seguire i grandi eventi a cominciare dall’appuntamento di Agosto su cui intendiamo lavorare insieme al Commissario e al Governo.

Oggi, infatti, è emersa la necessità di cominciare a collaborare su alcuni temi specifici, quindi abbiamo deciso di costituire dei tavoli di lavoro rispetto alle infrastrutture del sistema della viabilità, sul piano sanitario, sulla presenza della protezione civile.

A questo si aggiungono gli eventi collaterali che potranno animare la città e il territorio con l’intenzione di trasformare i Giochi del Mediterraneo in un grande evento non solo sportivo ma che avrà dei risvolti dal punto di vista economico, sociale, e turistico.

Il nostro compito ora è quello di creare una serie di sinergie per portare a termine il lavoro e far sì che gli investimenti realizzati possano lasciare sul territorio qualcosa dopo la fine dei Giochi.

Il Comitato ha rassicurato il tavolo sugli iter procedurali per la realizzazione o riqualificazione degli impianti che saranno messi a disposizione e la Regione supporterà il territorio in alcuni servizi per migliorare l’accessibilità degli stessi e l’accoglienza delle delegazioni.

Oggi c’era la presenza del ministro Abodi a cui abbiamo dato la nostra disponibilità per lavorare insieme. Si è parlato anche di risorse, ci potrebbero essere ulteriori stanziamenti o collaborazioni di sponsor privati, come sta accadendo per i Giochi Olimpici”.

All’incontro a Taranto, nella nuova sede del comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo con il ministro dello sport Andrea Abodi (collegato in video) e con il commissario Massimo Ferrarese, erano presenti, tra gli altri, anche gli assessori regionali Donato Pentassuglia (sanità) e Cristian Casili (sport e welfare), il capo di gabinetto Davide Pellegrino, il presidente della Provincia di Taranto Gianfranco Palmisano e il sindaco del capoluogo Piero Bitetti.