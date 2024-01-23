Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e l’assessore alla Sanità, Rocco Palese, hanno partecipato ieri ad una riunione presso il Ministero della Salute con il sottosegretario Marcello Gemmato sulla questione dell’autonomia dell’ospedale pediatrico di Bari “Giovanni XXIII”, che oggi fa parte dell’azienda ospedaliera universitaria “Policlinico” di Bari. Presente anche il direttore del dipartimento Promozione della Salute della Regione, Vito Montanaro.

“Durante il mio primo mandato – ha detto Emiliano – avevo capito che c’era un problema di percezione del “Giovanni XXIII” che non era positiva. Peraltro il suo accorpamento con il Policlinico, che ha una pediatria importante, era oggetto della dialettica che sempre esiste tra le strutture universitarie e le strutture assistenziali e aveva determinato tutta una serie di problematiche molto difficili da risolvere, che probabilmente avrebbero beneficiato di una soluzione con la costituzione di un IRCCS pediatrico, e con anche la costituzione di una fondazione collegata al nuovo ospedale pediatrico.

Si voleva quindi creare un polo pediatrico meridionale che avesse una sua immagine molto nitida, magari collegata anche alla figura di San Nicola che come è noto è il protettore dei bambini.

Abbiamo cominciato con la delibera di Giunta del 2018, che è poi sfociata da parte del Policlinico di Bari in un lavoro importante commissionato alla Bocconi, che è una buona evoluzione rispetto all’ipotesi della costituzione del Pediatrico, facendo arrivare il Giovanni XXIII in una dimensione un po’ più vicina al Bambin Gesù e al Gaslini. Peraltro noi abbiamo una collaborazione molto rilevante in corso con il Bambin Gesù di Roma, soprattutto per la cardiochirurgia pediatrica, settore che ha provocato tantissime preoccupazioni e tantissimi problemi.

Abbiamo quindi la volontà politica di procedere allo scorporo, anche se si contrappone all’idea di una maggiore sinergia tra il Giovanni XXIII e tutto l’apparato neonatologico e oncologico che invece è al Policlinico”.

“Abbiamo registrato – spiega l’assessore alla Sanità, Rocco Palese – un clima positivo nel corso della riunione. Adesso si deve iniziare un percorso di collaborazione con il Ministero nell’ambito del piano operativo. Concorderemo un aggiornamento dell’interlocuzione anche tra i tecnici per i tempi e i modi del potenziamento del Giovanni XXIII e la sua evoluzione in un polo pediatrico di eccellenza”.

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Di seguito un comunicato diffuso da Fratelli d’Italia:

Si è tenuta ieri al Ministero della Salute una riunione, promossa dal Sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, in merito all’ipotesi di scorporo del plesso pediatrico “Giovanni XXIII” dall’Azienda Ospedaliera-Universitaria “Policlinico” di Bari.

Hanno partecipato all’incontro i rappresentanti delle direzioni competenti del Ministero della Salute, il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano (in videocollegamento), l’Assessore Sanità e Benessere Animale Regione Puglia, Rocco Palese, il Direttore del Dipartimento Promozione Salute e del Benessere Animale, Vito Montanaro e il Direttore generale del Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII e Direttore dell’Aress Puglia, Giovanni Migliore.

“Con l’incontro di oggi, che si è svolto in un clima costruttivo e di collaborazione, abbiamo verificato insieme – Ministero della Salute e Regione Puglia – la volontà di continuare il percorso di scorporo dell’Ospedale Giovanni XXIII dal Policlinico di Bari” commenta il Sottosegretario.

“E’ un atto dovuto – continua Gemmato – per rispondere alle istanze dei cittadini e soprattutto dei piccoli pazienti pugliesi che meritano un polo pediatrico efficiente e performante, in grado di garantire servizi sanitari di qualità e di prossimità.

“Anche insieme ai tecnici del Ministero – conclude il Sottosegretario – abbiamo valutato tempi e modalità per avviare l’iter d scorporo, confidando nell’interlocuzione continua, al fianco della Regione Puglia”.

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Di seguito un comunicato diffuso dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia della Regione Puglia:

“È da più di un anno che come Fratelli d’Italia seguiamo attentamente le vicende dell’ospedale pediatrico Papa Giovanni XXIII di Bari e da tempo abbiamo sostenuto che per ridare una piena funzionalità e autorevolezza sanitaria sarebbe stato opportuno lo scorporo dal Policlinico di Bari, per ritornare a un’azienda sanitaria autonoma. Più volte fisicamente siamo stati nel presidio ospedaliero per ascoltare dalla viva voce degli operatori sanitari tutte le difficoltà che quotidianamente vivevano, proprio a causa di una sorta di ‘dependance’ dal Policlinico… come se fossero medici, infermieri ect etc figli di un dio minore. L’ultima volta abbiamo anche tenuto una conferenza stampa all’esterno, era il 23 ottobre dello scorso anno.

“Chiaramente di tutto ci? era informato il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, che oggi ringraziamo, per aver messo intorno al tavolo la Regione Puglia con i tecnici del Ministero. Il clima istituzionale e cordiale non potrà che far bene a un percorso che non intende essere uno ‘strappo’ o un ‘togliere potere’, ma restituire a Bari e alla Puglia un presidio pediatrico di eccellenza.”