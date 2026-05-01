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Pisa-Lecce 1-2 Calcio serie A

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Il gol di Banda è arrivato al settimo minuto del secondo tempo, dopo che il Lecce nella prima frazione aveva fatto poco. Al decimo minuto il pareggio del Pisa con Léris. A metà ripresa Khedira ha riportato avanti i salentini, in modo definitivo. Una parata decisiva di Falcone ha salvato il risultato.

Alla quartultima giornata del campionato di calcio di serie A il Lecce, con 32 punti, ha quattro lunghezze sulla Cremonese terzultima e che lunedì affronterà in casa la Lazio. Una vittoria importantissima quella del Lecce in Toscana, per tentare la quarta salvezza consecutiva.

Il Pisa, ultimo con 18 punti, alla sesta sconfitta consecutiva, è matematicamente retrocesso in serie B dove torna dopo un anno. Retrocesso anche il Verona, 19 punti.

Ultime giornate

Lecce: Juventus, Sassuolo, Genoa

Cremonese: Lazio, Pisa, Udinese, Como

in neretto le partite in trasferta 

 

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