Di seguito un comunicato diffuso dall’istituto comprensivo “Chiarelli” di Martina Franca:



Il mare protagonista a scuola per promuovere l’educazione ambientale con particolare riguardo alle risorse eco-sistemiche marino/costiere. Sarà questo il filo conduttore di un convegno, corredato da una mostra espositiva, organizzato dall’Istituto Comprensivo “A. R. Chiarelli” di Martina Franca che avrà luogo nell’Aula Magna del plesso “G. Battaglini” nella mattinata di martedì 18 aprile 2023, a partire dalle ore 10.

La manifestazione si inserisce nell’ambito della “Settimana Blu e Giornata del Mare”, evento organizzato dal 17 al 23 aprile dall’Ufficio Scolastico per la Puglia in collaborazione con la Direzione Marittima della Puglia e Basilicata Jonica e la Regione Puglia, che fa seguito ad un Protocollo d’Intesa tra Ministero dell’Istruzione, Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare e Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

L’Aula Magna del plesso “Battaglini” ospiterà alcuni responsabili della Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Taranto, della Guardia di Finanza Stazione Navale di Manovra di Taranto, e dell’associazione LAV (Lega Anti Vivisezione) di Taranto allo scopo di sensibilizzare gli studenti e le studentesse sul tema e di promuovere l’educazione ambientale e la cultura del mare in un ampio quadro di Educazione Civica e Sostenibilità Ambientale.

A tal riguardo, gli alunni hanno già avuto occasione, attraverso escursioni in mare e attività laboratoriali, di trattare, in maniera interdisciplinare, l’argomento oggetto dell’iniziativa, partecipando, peraltro, con un elaborato video al Bando Regionale dedicato proprio alla “Settimana Blu”.

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Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:



Nell’ambito delle iniziative promosse dal Reparto Operativo Aeronavale di Bari, in occasione della Giornata del Mare, gli studenti delle classi IV e V dell’Istituto Tecnico “Archimede” ad indirizzo Nautico di Taranto, presso gli ormeggi della locale Sezione Operativa Navale, hanno effettuato una visita alle Unità Navali del Corpo,

apprezzandone le moderne dotazioni tecnologiche con cui sono equipaggiate.

Agli studenti sono state illustrate le principali attività che il comparto Aeronavale pugliese svolge

quotidianamente, con particolare attenzione al contrasto dei crimini ambientali marini attraverso il costante

presidio del litorale costiero e delle acque marittime di competenza.

All’incontro hanno preso parte, inoltre, i Finanzieri del II Nucleo Sommozzatori di Taranto, che hanno illustrato

le modalità operative della componente subacquea, fondamentale risorsa per l’esecuzione dei servizi di

monitoraggio e contrasto agli illeciti in materia ambientale.

La Giornata del mare, istituita con il decreto legislativo 229/2017, si celebra l’11 aprile di ogni anno con l’obiettivo di promuovere il rispetto e la tutela dell’ambiente marino e lo sviluppo della cultura del mare, intesa

come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico, con particolare riferimento alle scuole e agli studenti.

Il mare, le coste e le attività collegate all’ambiente marino svolgono un ruolo fondamentale per la Puglia che ha

un enorme patrimonio, non soltanto in termini ambientali ma anche economici, da proteggere e gestire in maniera efficace, per evitare la distruzione della biodiversità dell’ecosistema marino.

In considerazione dell’importanza che il mare riveste nello sviluppo economico, sociale e culturale dei cittadini e

del territorio, l’obiettivo degli incontri è quello di promuovere e sviluppare nei giovani pugliesi la consapevolezza di essere a pieno titolo “cittadini del mare”, sensibilizzandoli sulle tematiche del rispetto e della tutela della Legalità Economico-Finanziaria, incrementando il “rispetto delle regole di civile convivenza e dei beni di proprietà comune.”

