La vicenda, che non si può neanche definire nella sua gravità, ha un esito positivo.

Era stata raccontata da “La vita in diretta”: la signora Paola, 85 anni, quasi cieca, sfrattata dall’abitazione di proprietà della nuora. Che, sposata appunto con il figlio dell’anziana, l’ha sfrattata perché non paga. Duecento euro al mese. Sfratto esecutivo.

L’anziana, disperata, è stata appunto aiutata dai giornalisti del programma tv e ha espresso il desiderio di tornare nel suo paese di origine, Ortanova, soprattutto per allontanarsi da quella vicenda vergognosa.

Il sindaco di Ortanova ha rassicurato l’anziana: avrà una casa. Il tempo tecnico di trovarla. “Il senso di una comunità è di non lasciare nessuno indietro”, ha detto intervistato oggi.

A quella nuora, con quel figlio, resterà la casa. Resteranno i soldi (eventuali).