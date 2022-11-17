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Siderurgico di Taranto: vertice con il ministro, Emiliano “siamo sull’orlo di una situazione di enorme difficoltà” "Il governo Draghi ha stanziato un miliardo di euro, che rischia sostanzialmente di essere versato in un pozzo senza fondo"

17 Novembre 2022
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Tweet di Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia:

Stamattina con il ministro Adolfo Urso per discutere del dossier Acciaierie d’Italia ex-Ilva e della drammatica situazione in cui si trovano la fabbrica, l’indotto e la città di Taranto.

Siamo sull’orlo di una situazione di enorme difficoltà, il governo Draghi ha stanziato un miliardo di euro, che rischia sostanzialmente di essere versato in un pozzo senza fondo.
Bisogna che il governo in carica valuti la situazione.

Come Regione Puglia offriamo il nostro punto di vista e tutte le informazioni a nostra disposizione affinché il Governo faccia la sue valutazioni. Alle 12 torneremo a riunirci in plenaria con il Ministro.


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