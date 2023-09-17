Sono stati salvati in undici operazioni, fino a ieri pomeriggio. Sono 471 persone, fra cui 205 bambini. A bordo Dell nave Geo Barents arriveranno in Puglia nei prossimi giorni. Inizialmente era stato indicato il porto di Bari ma più verosimilmente sarà quello di Brindisi, sede dello sbarco.

Anche militari della Guardia costiera di Brindisi sono impegnati a Lampedusa dove l’emergenza migranti è crescente. Vi sono militari da tutta Italia, come ad esempio quelli inviati dall’undicesimo reggimento Puglia di stanza a Bari e fra questi il carabiniere 33enne di un’immagine-simbolo, con una bambina in braccio.

Oggi Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, e Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, sono sull’isola per valutare la situazione che è esplosiva. La comunità di Lampedusa, che da un punto di vista di solidarietà umana è encomiabile, è al limite della sopportazione ed urgono misure nazionali ed europee per una vera solidarietà dell’Unione europea nell’accoglienza dei migranti.

Nella notte a Lampedusa sono arrivati 160 migranti ed altre centinaia sono in arrivo in giornata. Prettamente da Paesi subsahariani. Ieri sull’isola, fra gli sbarchi, quello di una mamma con il figlio neonato che era deceduto.

(immagine: gentile concessione di Local Team)