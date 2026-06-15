Di seguito il comunicato:

Magistrato, già sindaco di Bari ed ex presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano debutta nella narrativa con un romanzo avvincente che intreccia thriller giudiziario, genere storico e riflessione sociale. Martedì 16 giugno, alle ore 18.30, nel Salone dell’Hotel Cicolella di Foggia, sarà proprio lui a incontrare i lettori per la presentazione de L’alba di San Nicola (Solferino, 2026), in un evento che promette di essere anche un’occasione per confrontarsi sui temi della giustizia, del potere, delle radici e del coraggio delle donne, elementi centrali del libro. L’incontro, a ingresso libero, è organizzato in collaborazione con Ubik Foggia. A dialogare con l’autore saranno Alessandra Benvenuto e Micky de Finis.

L’alba di San Nicola (Solferino, 2026). Bari, maggio 1911. È l’alba del giorno dopo la grande festa di San Nicola quando, su una spiaggetta cittadina, viene ritrovato il corpo di una ragazza uccisa da una coltellata netta al cuore. Stretto nella mano, un indizio inquietante: un bottone militare con il monogramma del re. Il sospettato perfetto è il giovane pescatore Sabino Lepore, amico d’infanzia della vittima, Anna: ne era innamorato e soprattutto è povero, impulsivo, senza difese. Ma il maresciallo Michelangelo Piemontese, cresciuto a Bari Vecchia negli stessi vicoli del presunto assassino, non ci sta a quella verità precostituita. A chi appartiene quel bottone e chi è il misterioso tenente Massimo Sella, che forse era con Anna quella sera ma che non avrebbe dovuto nemmeno trovarsi a Bari? Per opporsi a un esito già scritto, Michelangelo va a cercare fino a Napoli un’alleata: Maria, brillante avvocatessa e amica di Anna, una donna abbastanza conturbante e libera da preoccupare non poco Concetta, moglie del maresciallo. Dal momento in cui Maria e suo padre compaiono in aula per prendere la difesa di Sabino, le carte in tavola cominciano a cambiare, rivelando una scia di omissioni, minacce e segreti che conducono verso la basilica di San Nicola, verso i palazzi del re e perfino oltre il mare, dove l’Italia prepara la guerra alla Libia. Tra intrighi internazionali e colpi di scena giudiziari, donne coraggiose e uomini divisi tra dovere e diritto, prende forma un legal thriller appassionante e originale, che scava nel cuore oscuro dell’Italia di inizio Novecento. Un racconto che parla di giustizia sociale e politica, di Nord e di Sud, del pericolo che il potere diventi un’arma e la libertà un lusso.

Michele Emiliano. Politico e magistrato, esponente di spicco del Partito Democratico, di cui è stato Segretario Regionale in Puglia, ha ricoperto la carica di sindaco di Bari dal 2004 al 2014 e di Presidente della Regione Puglia dal 2015 al 2026.