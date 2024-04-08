Nei giorni dal 7 al 20 aprile lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico, sulla linea ferroviaria Pescara-Foggia, fra San Vito (Chieti) e San Severo (Foggia).

Nel consegue che i treni ad alta velocità, gli intercity e regionali subiscono modifiche alla circolazione, deviazioni di percorso, limitazioni e cancellazioni. I treni sulla direttiva Torino/Milano/Venezia-Bari/Lecce/Taranto sono oggetto di limitazioni di percorso nelle stazioni di Ancona e Pescara. In particolare: i treni FR 8810, FR 9806, FR 8814, FR 8820, FR 8824, FR 9808 hanno origine da Pescara. I treni FR 8816, FR 8818, FR 8828 e FR 8830 hanno origine da Ancona.

Alcuni treni intercity Milano/Bologna-Bari/Lecce subiscono cancellazioni parziali tra Pescara e San Severo. Sono previsti collegamenti alternativi con bus. I treni intercity notte Milano/Torino Porta Nuova-Lecce, nelle notti dal 7 all’11 e dal 14 al 18 aprile, subiscono modifiche di percorso con cancellazioni delle fermate intermedie nel percorso tra Bologna C+centrale e Foggia, con modifiche di orario.

Dall’8 al 12 e dal 15 al 19 aprile, tra Bari e Foggia, il treno R4306 è gravato da modifiche nell’orario di partenza così come il treno 19984 fra Brindisi e Taranto. Dall’8 al 20 aprile i treni regionali fra Termoli e Foggia subiscono cancellazioni (immagine di home page tratta da sito di Trenitalia) ed i collegamenti saranno effettuati con bus.

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Di seguito un comunicato diffuso da Trenitalia:



La circolazione è sospesa tra Benevento e Ariano Irpino per un movimento franoso, prosegue l’intervento dei tecnici.

Da giovedì 4 aprile i passeggeri possono acquistare i biglietti per il collegamento diretto in treno, che sarà ripristinato a partire da lunedì 8 aprile, e che verrà effettuato senza dover percorrere alcuna tratta con bus.

I passeggeri che hanno effettuato l’acquisto del biglietto fino a mercoledì 3 aprile saranno informati del cambiamento della modalità di viaggio, a partire da giovedì 4 aprile, attraverso i tradizionali canali di comunicazione alla clientela di Trenitalia.

I treni Alta Velocità e Intercity subiscono limitazioni di percorso, cancellazioni e sostituzioni con bus come da programma, con aumento dei tempi di percorrenza nella tratta interessata.

Il treno FA 8348 Bari Centrale (6:10) – Roma Termini (10:03) è cancellato tra Bari e Benevento anche lunedì 8 aprile.

I passeggeri in partenza da Bari, Barletta e Foggia possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus fino a Roma Termini.

Il treno IC 716 Bari Centrale (7:05) – Napoli Centrale (11:15) è cancellato anche lunedì 8 aprile.

I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto da Bari Centrale a Napoli Centrale: Bari Centrale (p. 7:05) Barletta (a.8:00/p.8:02) – Foggia (a.9:00/p.9:02) – Benevento (a.10:30/p.11:00) – Caserta (a.12:10/p.12:12) – Aversa (a.12:20/p.12:22) – Napoli Centrale (a. 13:00).

È possibile rinunciare o riprogrammare il viaggio.

Programma dei treni Alta Velocità valido da mercoledì 20 marzo

Programma dei treni Intercity e Intercity Notte valido da giovedì 21 marzo

Puoi conoscere l’andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse con Cerca Treno.