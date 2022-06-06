Scrive Michelangelo Micoli:



Michelangelo Micoli, candidato nella lista del Partito Democratico a sostegno di Gianfranco Palmisano sindaco.

Ho 23 anni, GIOVANE, studente di scienze politiche e delle relazioni internazionali.

Appassionato della politica, quella del bene comune e dell’ascolto.

Decidere di candidarsi non è mai una scelta facile. Solo per questo, tutti gli uomini e le donne che hanno deciso di farlo meritano tutti il rispetto per il coraggio e l’impegno che mostrano di avere. Sono giovane, è vero, ma una cosa ho imparato in fretta e a miei spese: qualsiasi obiettivo, qualsiasi meta o realizzazione di un progetto richiede impegno, costanza e determinazione, e nel pubblico più che nel privato gli ostacoli e i cavilli che inducono a demordere non mancano. I temi da affrontare sono tanti: dal centro storico al turismo, dalla rigenerazione urbana alla mobilità sostenibile, il welfare e le politiche giovanili. È arrivato il momento di fare politica per strada, tra la gente; pronto ad ascoltare le esigenze dei più giovani e raccogliere spunti dagli adulti.

L’unica vera promessa che faccio ai cittadini è che di fronte alle problematiche della nostra città sarò un mastino che non mollerà fino alla loro soluzione. Infine ai giovani dico solo di non demordere, di rischiare e di mettersi sempre in gioco. Impegnamoci per costruire tutti insieme il presente e il futuro di questa città. La classe dirigente del futuro va formata subito, non tra vent’anni.

Buon voto a tutti.