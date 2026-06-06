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6 Giugno 2026
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Anche dalla Puglia e dalla Basilicata oggi per la manifestazione di protesta dopo l’omicidio dei quattro braccianti migranti Uccisi bruciati in auto, chiedevano di non essere schiavi. In carcere due caporali per l'omicidio plurimo in Calabria

6 Giugno 2026
noinotizie

Iniziativa della Flai-Cgil. Oggi ad Amendolara manifestazione nazionale per commemorare i quattro braccianti bruciati vivi nel veicolo in cui si trovavano, omicidio plurimo per il quale sono stati arrestati due caporali pachistani. A bordo di quel pullmino i braccianti stavano andando in Basilicata per la raccolta delle fragole. Proprio da Puglia e Basilicata è attesa una partecipazione significativa alla manifestazione in Calabria.

Stando alla testimonianza dell’unico sopravvissuto, i quattro braccianti migranti sono stati ammazzati perché chiedevano una retribuzione per il loro lavoro. Veniva dato loro il vitto, in dieci in una stanza, un pasto, ma non venivano pagati con denaro. Una condizione di schiavitù. Il brutale assassinio plurimo è aggravato, stando all’accusa, dai futili motivi perché, nello specifico, quella mattina c’era stata una lite con i caporali. La ministra del Lavoro, Calderone, ha annunciato controlli rigorosi per l’intero periodo estivo.

 

 

 


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