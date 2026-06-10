Stando all’accusa il materiale pedopornografico era caratterizzato anche da gravissimi abusi su bambini anche in tenerissima età.

Indagine scattata a febbraio. Coordinata dalla sezione violenza di genere e tutela delle fasce deboli della questura di Napoli. Otto arresti, due indagati a piede libero, perquisizioni in tutte le province campane e nel potentino. Indagati in età fra i 41 e i 70 anni

Gli investigatori hanno aavuto la meglio, stando alle contestazioni, su “contesti criminali particolarmente chiusi e riservati, caratterizzati da elevate misure di anonimizzazione e da sofisticate tecniche per eludere l’identificazione degli utenti“. Migliaia fra video e foto sequestrati.