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Pedopornografia: otto arresti, operazione fra Campania e Basilicata Due indagati a piede libero

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polizia foto dietro

Stando all’accusa il materiale pedopornografico era caratterizzato anche da gravissimi abusi su bambini anche in tenerissima età.

Indagine scattata a febbraio. Coordinata dalla sezione violenza di genere e tutela delle fasce deboli della questura di Napoli. Otto arresti, due indagati a piede libero, perquisizioni in tutte le province campane e nel potentino. Indagati in età fra i 41 e i 70 anni

Gli investigatori hanno aavuto la meglio, stando alle contestazioni, su “contesti criminali particolarmente chiusi e riservati, caratterizzati da elevate misure di anonimizzazione e da sofisticate tecniche per eludere l’identificazione degli utenti“. Migliaia fra video e foto sequestrati.

 

 

 


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