Oggi a Roma, nella sede del ministero delle Imprese, l’incontro fra il ministro Urso e i rappresentanti di Regione Puglia, amministrazione provinciale di Taranto, sindaci di Taranto e Statte.

Il ministro vuole spiegare che dal suo punto di vista quello prospettato non è un piano di chiusura.

I sindacati pensano l’esatto contrario e chiedono ancora che sia la presidenza del Consiglio a prendere in mano la situazione, con una convocazione immediata dei rappresentanti dei lavoratori. Questo non accade quindi la protesta continua. Causa maltempo ieri mattina erano stati rimossi, a Taranto, i blocchi stradali ma l’agitazione è proseguita in fabbrica.