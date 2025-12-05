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Ex Ilva: oggi al ministero l’incontro con gli enti locali Sindacati: rimossi i blocchi stradali, la protesta continua

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Oggi a Roma, nella sede del ministero delle Imprese, l’incontro fra il ministro Urso e i rappresentanti di Regione Puglia, amministrazione provinciale di Taranto, sindaci di Taranto e Statte.

Il ministro vuole spiegare che dal suo punto di vista quello prospettato non è un piano di chiusura.

I sindacati pensano l’esatto contrario e chiedono ancora che sia la presidenza del Consiglio a prendere in mano la situazione, con una convocazione immediata dei rappresentanti dei lavoratori. Questo non accade quindi la protesta continua. Causa maltempo ieri mattina erano stati rimossi, a Taranto, i blocchi stradali ma l’agitazione è proseguita in fabbrica.

 

 

 

 


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