Sondaggio periodico pubblicato dal Sole 24 ore. Fa riferimento alle città italiane ed al gradimento dei sindaci. L’esito non è neppure inaspettato: il più amato d’Italia è Antonio Decaro, sindaco di Bari, il cui operato è apprezzato dal 65 per cento dei cittadini. Notevoli cali per il brindisino Riccardo Rossi ed il tarantino Rinaldo Melucci, incremento per il leccese Carlo Salvemini.

In salita anche le quotazioni di Michele Emilia, governatore della Puglia, nel sondaggio riguardante i presidenti di Regione. Il primo è Luca Zaia, del Veneto. Il pugliese è a quota 46 per cento.