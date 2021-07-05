rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Antonio Decaro: il sindaco di Bari è il più apprezzato d’Italia Report del Sole 24 ore: fra i presidenti delle Regioni in aumento il consenso per Michele Emiliano (Puglia)

5 Luglio 2021
Screenshot 20210628 155309

Sondaggio periodico pubblicato dal Sole 24 ore. Fa riferimento alle città italiane ed al gradimento dei sindaci. L’esito non è neppure inaspettato: il più amato d’Italia è Antonio Decaro, sindaco di Bari, il cui operato è apprezzato dal 65 per cento dei cittadini. Notevoli cali per il brindisino Riccardo Rossi ed il tarantino Rinaldo Melucci, incremento per il leccese Carlo Salvemini.

In salita anche le quotazioni di Michele Emilia, governatore della Puglia, nel sondaggio riguardante i presidenti di Regione. Il primo è Luca Zaia, del Veneto. Il pugliese è a quota 46 per cento.

BuenaOnda1080x230


allegro italia


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

OrtaNova

Ortanova: la rassicurazione del sindaco all’anziana sfrattata da figlio e nuora in Molise, avrà una casa Il tempo tecnico di trovare l'abitazione

FB IMG 1777985682464

Villa Castelli: incendiata l’auto del sindaco Nella notte

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione