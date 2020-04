Emiliano ringrazia Guardia di finanza e prefetto di Taranto per la donazione di migliaia di mascherine sequestrate

Il dirigente della Protezione civile regionale, Mario Lerario, comunica che nelle prime ore del mattino di oggi 3 aprile un velivolo da trasporto militare C130J dell’Aeronautica Militare ha scaricato a Bari-Palese, da parte del Dipartimento nazionale della Protezione civile, questo materiale destinato alla Puglia: 128mila300 mascherine chirurgiche (previste in consegna: 79mila) 25mila mascherine FFP2-KN95 (previste in consegna 39 mila) 64.000 bende monovelo tipo “montrasio” (non DPI, previste in consegna 73mila) 60 camici 2000 guanti 6.000 Accessori pompe B-Braun 300 Maschere NIV Philips 300 3340 Cateteri Venosi Centrali Vygon Il trasporto verso il deposito di transito, per l’immediata distribuzione alle strutture pugliesi, è stato a cura dell’Esercito. In serata è atterrato a Palese un ATR 42 di Leonardo, con a bordo altro materiale da inventariare.

ll fabbisogno quotidiano di mascherine chirurgiche per la Puglia è di 135mila, di FFP£ 33.500, FFP2 33.500 e di camici 26.700.

Con il volo ATR42 di Leonardo arrivato questa sera a Bari Palese, la Protezione civile nazionale ha consegnato alla Puglia: 77.000 mascherine chirurgiche 22.000 mascherine FFP2 2.700 mascherine FFP3 64.000 bende monovelo “Montrasio”, non DPI. Lo comunica il dirigente della Protezione civile regionale, Mario Lerario. Il totale delle consegne oggi 3 aprile: Chirurgiche 206mila 300; FFP2 61mila (di cui 25mila KN95); FFP3 2.700 “Montrasio” 127mila —–

“Intendo ringraziare il Prefetto e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Taranto per aver messo a disposizione del personale sanitario dell’Ospedale “Moscati” 10mila mascherine Ffp2 sequestrate nei giorni scorsi in un’indagine condotta dalla Procura su manovre speculative di dispositivi di protezione individuale.

Nessuno creda, che la drammatica emergenza da pandemia che stiamo vivendo, possa in qualche modo distoglierci dal stigmatizzare azioni illegali che risultano tanto più odiose quando attentano alla salute delle persone e alla sicurezza di chi quella salute ha il compito di proteggerla.

Ringrazio quindi la Guardia di Finanza e tutte le forze dell’ordine che in queste ore vigilano sul territorio regionale affinché nessuno possa in vari modi speculare sulla sofferenza della gente”. Lo dichiara il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.