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Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Bari: cadavere in un negozio Fermato il titolare. L'uomo era scomparso da un mese

Puglia, acqua: negli invasi ce n’è già meno della poca di un anno fa Occhito in negativo della metà circa

10 Giugno 2025
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È poco più della metà oggi rispetto al 10 giugno 2024. Lo schema si riferisce alla diga di Occhito, il più grande invaso d’Europa. Siamo a quota 73 milioni circa di metri cubi di acqua rispetto a 133 circa di un anno fa.

 

 

 

 


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