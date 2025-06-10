È poco più della metà oggi rispetto al 10 giugno 2024. Lo schema si riferisce alla diga di Occhito, il più grande invaso d’Europa. Siamo a quota 73 milioni circa di metri cubi di acqua rispetto a 133 circa di un anno fa.
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