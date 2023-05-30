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Dettagli in una conferenza stampa in mattinata a Bologna nella sede del comando provinciale della Guardia di finanza. Vi parteciperà, tra gli altri, un rappresentante della Homeland Security Investigations (HSI) presso l’ambasciata statunitense a Roma. Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:

Sin dalle prime ore di stamane, oltre 160 militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, dello S.C.I.C.O. e di altri Reparti del Corpo, stanno dando esecuzione a 41 ordinanze di custodia cautelare, adottate dal G.I.P. del Tribunale felsineo, in Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Lazio, Puglia, Basilicata e Calabria, nei confronti di appartenenti ad una associazione a delinquere, composta da italiani affiliati o contigui alla ‘Ndrangheta reggina e crotonese e dedita al traffico internazionale di stupefacenti.
Le complesse indagini, durate oltre due anni dirette dalla D.D.A. di Bologna e coordinate dalla Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo alla luce di convergenze emerse con altri filoni investigativi delle Procure della Repubblica di Firenze, Potenza e Trento, hanno altresì permesso di riscontrare il coinvolgimento di una fitta rete di soggetti di nazionalità cinese dediti, professionalmente e con carattere di sistematicità, al riciclaggio
degli ingenti proventi illeciti accumulati dal sodalizio criminale.

 

 

 

 

 

 

 


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