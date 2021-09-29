In provincia di Foggia l’incidente mortale sul lavoro di stamattina. Vittima un operaio investito da un camion.

Di seguito alcuni comunicati diffusi da Autostrade:



Poco prima delle 08:00 sull’autostrada A14 Bologna-Taranto nel tratto tra Poggio Imperiale e San Severo in direzione di Bari è avvenuto un incidente, nel quale un addetto di una ditta esterna – all’altezza del km 528 – ha perso la vita nell’investimento da parte di un mezzo pesante durante la fase di installazione di un cantiere correttamente presegnalato.

Sul luogo dell’evento, dove sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione di Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia, il traffico al momento circola su una sola corsia e non si registrano turbative al traffico.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti “My Way” in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.

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La Direzione di Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia esprime, a nome di tutta la comunità dei lavoratori autostradali, il più profondo cordoglio per la scomparsa dell’operaio impiegato nelle attività di un cantiere in A14 per conto di una ditta esterna. La società tutta vuole inoltre esprimere la più sentita vicinanza ai familiari del lavoratore e la massima disponibilità a contattarli, appena possibile, per offrire loro ogni supporto utile per le eventuali necessità.

Il Direttore di Tronco di Bari di Aspi, appena appresa la notizia, insieme al personale della divisione ha naturalmente offerto la massima collaborazione alle autorità competenti impegnate nella ricostruzione della dinamica dell’evento.

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