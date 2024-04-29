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Emiliano: indisponibile all’audizione in commissione parlamentare antimafia il 2 maggio Il presidente della Regione Puglia pronto a svolgerla dal 10 del mese prossimo

29 Aprile 2024
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Il presidente della Regione Puglia ha inviato la seguente lettera alla Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere: “Illustre Presidente, con riferimento alla mia convocazione in Commissione Antimafia per la data del 2 maggio p.v. ore 10.30 Le comunico la mia indisponibilità per tutte le ragioni già rappresentate nella mia lettera del 24 aprile u.s. cui si aggiungono, come causa di legittimo impedimento alle ore 10.00 la convocazione della Conferenza delle Regioni e alle successive ore 12.30 dalla Conferenza Unificata convocata dal Ministro Calderoli. In ogni caso, essendo mio intendimento essere audito in Commissione, comunico che sono disponibile in ogni momento dal 10 al 30 maggio, a patto che si sia concluso con il voto il dibattito nel Consiglio Regionale della Puglia sulla fiducia richiesto dal centrodestra”.


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