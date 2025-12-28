Si è svolto ieri un nuovo incontro istituzionale sul futuro dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo alla presenza, tra gli altri, anche del Governatore della Regione Puglia Michele Emiliano. Al termine del confronto è stata raggiunta una pre-intesa che rappresenta un primo, importante passo verso la ricomposizione della vertenza: la Direzione Generale dell’IRCCS si impegna a revocare formalmente la disdetta del contratto e solo a seguito di tale atto il sindacato dichiara la propria disponibilità a revocare lo stato di sciopero annunciato nei giorni scorsi , confermando un approccio responsabile e orientato alla tutela dei pazienti e dei lavoratori.

Il confronto, tuttavia, non può dirsi concluso: il negoziato proseguirà e si preannuncia lungo e complesso. “Restano aperte questioni centrali che richiedono ulteriori approfondimenti e garanzie concrete – spiega il Segretario Nazionale di ANMIRS Associazione Nazionale Medici Istituti Religiosi Spedalieri Donato Menichella, presente oggi all’incontro – Come organizzazione sindacale ribadiamo con forza la priorità assoluta della tutela dei diritti dei lavoratori, riconosciamo l’intervento cruciale della Regione Puglia e chiediamo una garanzia chiara e vincolante affinché situazioni analoghe non si ripetano in futuro“.