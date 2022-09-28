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Elezioni politiche: eletto Vito De Palma, ex sindaco di Ginosa Umberto Bossi ce la fa in Lombardia

28 Settembre 2022
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Umberto Bossi, inizialmente dato per non eletto, risulta ora eletto al parlamento.

L’attribuzione dei seggi da parte del ministero dell’Interno, dopo quella provvisoria, porta in queste ore delle novità anche in Puglia.

Nel collegio plurinominale per la Camera P93 (Altamura-Taranto) approda al parlamento Vito De Palma, di Forza Italia.  L’ex sindaco di Ginosa ed attualmente consigliere regionale della Puglia era inizialmente escluso dalla ripartizione dei seggi. Ora è invece escluso Marcello Lanotte, pure di Forza Italia, candidato nel collegio plurinominale P01 (Foggia-Cerignola-Andria).

Peraltro è particolare l’attribuzione dei 17 seggi plurinominali Camera in Puglia: nell’allegato al testo di legge viene riportato che a ciascuno dei collegi P01, 02 e P03 vengono assegnati quattro seggi ed al collegio P04 vengono assegnati cinque seggi. All’atto pratico il collegio P01 si vede invece assegnare tre seggi ed il P04 sei.

 

 

 

 

 

 

 

 


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