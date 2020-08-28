Nell’immagine una parte della fornitura di.mascherine consegnata a cura dell’ufficio scolastico all’istituto “Chiarelli” di Martina Franca. Come nella località della valle d’Italia, in tutta la Puglia e in tutta Italia da alcuni giorni procede speditamente la consegna di mascherine e gel preannunciata dal capo dipartimento del ministero dell’Istruzione.
Oggi da Codogno, Alzano e Nembro ha preso il via la consegna dei banchi.
Oggi dalla prefettura di Taranto, in videoconferenza, il ministro per le Regioni, Francesco Boccia, ha presieduto la conferenza unitaria straordinaria Stato-Regioni. Ok dalle amministrazioni regionali alle linee guida dell’Istituto superiore di sanità, ancora da definire la difficile questione drl trasporto scolastico. Si tenta di chiudere la questione lunedì prossimo.