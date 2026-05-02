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binario

Di seguito la comunicazione di Trenitalia:

Aggiornamento – ore 21:00

La circolazione è ancora sospesa per un intervento dei Vigili del Fuoco tra Sparanise e Capua.

I treni Intercity e Regionali possono registrare ritardi.

Treno Intercity direttamente coinvolto e oggetto di variazioni:

IC 704 Taranto (14:50) – Roma Termini (22:27): il treno oggi termina la corsa a Caserta.
I passeggeri:
• in partenza da Caserta e diretti a Roma Termini possono utilizzare il treno EXP 39100 Caserta (21:00) – Roma Termini (23:36);
• diretti a Vairano, Cassino e Frosinone possono proseguire il viaggio da Caserta con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni secondo il seguente programma.

Puoi conoscere l’andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse con Cerca Treno.


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