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Puglia, nasce il movimento Con Evoluzione dalla lista elettorale regionale dello scorso anno

28 Luglio 2021
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L’anno scorso fu una lista elettorale che determinò, nell’ambito della coaluzione di centrosinistra, l successo di Michele Emiliano. Il quale oggi rammenta l’origine del civismo, che sin dalle comunali di Bari in cui venne eletto sindaco aveva ottenuto grande consenso.

Oggi il presidente della Regione Puglia ha tenuto a battesimo il movimento politico Con, evoluzione della lista elettorale di un anno fa. Strutturato con una leadership regionale (coordinatore Giuseppe Longo) e anche con i coordinamenti provinciali il movimento ritiene di essere espressione di istanze sociali rilevanti e riferimento nello schieramento politico di centrosinistra con la capacità di attrarre anche altrove, oltre che riferimento territoriale: tra i presenti, sindaci di città capoluogo pugliesi.


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