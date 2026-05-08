Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 13 per undici ore. Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, puntualmente moderati sulla Puglia meridionale.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.
8 Maggio 2026Catanzaro-Bari: per i pugliesi rischio retrocessione o playout nel giorno di festa per il patrono Calcio serie B, ultima giornata della stagione regolare: pochissime possibilità di salvezza diretta