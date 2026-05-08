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8 Maggio 2026
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Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo per il Salento Protezione civile, previsioni meteo

8 Maggio 2026
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 13 per undici ore. Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, puntualmente moderati sulla Puglia meridionale.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

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