La struttura comunicazione istituzionale della Regione Puglia è guidata da circa sei anni da Rocco De Franchi. I risultati sono nel pieno riconoscimento che arriva da questo report, in tema di contatti con i cittadini.

—–

Di seguito il comunicato:

La Puglia torna sul podio della classifica delle regioni più capaci di parlare con i propri cittadini attraverso i social media. Secondo il report che DeRev, società di strategia, comunicazione e marketing digitale, dedica all’efficacia della comunicazione istituzionale, si tratta dell’avanzamento più marcato: dal settimo al secondo posto, ottenuto soprattutto grazie a un deciso miglioramento dell’engagement (0,57% contro lo 0,35% dello scorso anno). Una traiettoria di crescita simile a quella del Friuli-Venezia Giulia che, con una progressione continua, dal 2022 a oggi, è passato per il decimo, sesto, quinto e quarto posto, per arrivare al terzo in questo 2026. A guidare c’è, invece, la Lombardia, saldamente in testa dalla prima edizione del report del 2022.

La classifica, che in coda vede invece Molise, Calabria e Trentino-Alto Adige, è ricavata ogni anno sulla base del DeRev Score, un punteggio ottenuto da un algoritmo proprietario che tiene in considerazione i principali parametri dell’efficacia della comunicazione social, come presenza e qualità del presidio sulle piattaforme (sono state prese in esame Facebook, Instagram, TikTok e X), ampiezza della community in valore assoluto e in relazione alla popolazione regionale, numero di contenuti e frequenza di pubblicazione, coinvolgimento dei follower ed engagement.

Dai risultati dell’indagine che, come ogni anno, ha preso in considerazione gli account ufficiali delle Regioni, escludendo quelli dei consigli regionali, degli assessorati o i verticali di settore come i portali turistici, nel periodo compreso tra il 13 maggio 2025 e il 13 maggio 2026, emerge che la Puglia è terza in classifica per engagement, dietro a Friuli-Venezia Giulia (0,86%) e Sardegna (0,6%), mentre nel 2025 era quinta. Risultato simile anche per la crescita dei follower: 26.250 nell’anno, dietro i 45.521 del Friuli-Venezia Giulia e 41.021 della Lombardia. Quest’ultima è la regione con l’audience social più ampia (738mila follower tra tutte le piattaforme), seguita dalla Campania (717mila) e Sicilia (588mila), mentre la Puglia si ferma in questo caso al sesto posto con 438.885 follower. Si tratta, in particolare, dell’11,35% della popolazione.

“Cinque posizioni in un anno non sono mai un caso – spiega il Ceo di DeRev, Roberto Esposito -. La Puglia ha lavorato sulla qualità della comunicazione, e l’engagement lo dimostra: non è cresciuta solo la community, è cresciuta la capacità di coinvolgerla. È il segnale più solido che un’istituzione possa dare, perché racconta una relazione con i cittadini che si sta consolidando. I margini per fare ancora meglio ci sono: la penetrazione sulla popolazione regionale lascia spazio, e la presenza su TikTok può diventare un vantaggio competitivo reale se sviluppata con continuità. Sono due direzioni che, con una strategia coordinata tra regione e presidente, possono trasformare una crescita già significativa in un posizionamento stabile e, quindi, in una comunicazione stabilmente efficace”.

La maggior parte dei follower della Puglia si trova su Facebook (253.602 follower), come accade per la maggior parte delle regioni. La seconda community più ampia si trova su X (106.232 utenti) e al terzo posto c’è Instagram (77.602). La Puglia è anche tra le poche regioni a presidiare attivamente TikTok, insieme a Lombardia, Liguria e Sardegna. Qui la regione ha pubblicato 81 post nel periodo, totalizzando 5.909 interazioni dai suoi 1.449 follower.

Per quanto riguarda la sezione del report dedicata ai presidenti, Antonio Decaro debutta al secondo posto, migliorando il posizionamento di Michele Emiliano (che nel 2025 era al terzo), così come fa Roberto Fico rispetto a De Luca, posizionandosi in testa alla classifica. Alberto Stefani, invece, non riesce ad emulare Luca Zaia, tradizionalmente primo attraverso le edizioni del report, e inizia il suo mandato dall’ottava posizione, lasciando uno spazio nel terzetto di testa che viene occupato da Eugenio Giani, che ha sempre tallonato la parte alta della classifica negli scorsi anni.

In particolare, Antonio Decaro è secondo anche per il numero di utenti iscritti (686.056), dietro a Fico (775.880) e prima di Eugenio Giani (425.693). Il presidente della Puglia risulta secondo anche per crescita follower: 109.835 nel periodo considerato, dietro a Roberto Occhiuto che ne ha totalizzati 113.875. È, invece, il presidente del Friuli a guidare la classifica per penetrazione: con una percentuale del 26,13% Massimiliano Fedriga è quello che parla alla maggior quota di popolazione, ma Antonio Decaro è terzo con una percentuale del 17,74% dietro a Roberto Occhiuto (19,46%). Il punto debole del presidente della Regione Puglia risiede, invece, nell’engagement, indicatore che lo vede al sedicesimo posto con l’1,09%. Al contrario, la parte alta della classifica generale mostra altre misure: 16,6% per Fico e 2,6% per Giani. In mezzo, Alberto Stefani con 5,29%, Francesco Rocca con 3,31%, Michele De Pascale con il 2,9%.

—–

DeRev è un’agenzia di strategia digitale, comunicazione e marketing online fondata e guidata da Roberto Esposito. Sviluppiamo progetti e soluzioni innovative per brand, aziende, Pubblica Amministrazione, manager, professionisti e personaggi pubblici, unendo l’analisi dei dati con la progettazione e la creatività. La nostra divisione interna di Ricerca e Sviluppo è un osservatorio su tendenze, comportamenti e dinamiche del digitale, che produce analisi e report originali in proprio o in collaborazione con partner privati, istituzionali e accademici.