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Di seguito un comunicato diffuso dalla presidenza della Repubblica:

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato, in data 27.05.2026, i decreti con i quali, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Sen. Adolfo Urso, di concerto con il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, On. Francesco Lollobrigida, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro.

Ecco l’elenco completo degli insigniti, con l’indicazione, per ciascuno, del settore di attività e della Regione di provenienza:

ANDRONACO Vincenzo – Terziario Commercio prodotti alimentari – Estero

COIN Roberto – Artigianato Orafo – Veneto

CVETIC Marina – Agricoltura Vitivinicola – Abruzzo

DA ROS Katia – Industria Prodotti refrigeranti – Veneto

D’AMICO Sabato – Industria Produzione alimentare – Campania

DELLADIO Lorenzo – Industria Abbigliamento sportivo – Trentino – Alto Adige

DOGLIANI Matterino – Industria Costruzione infrastrutture – Piemonte

FONTANA Giuseppe – Industria Metalmeccanica – Lombardia

FONTANA Sergio – Industria Farmaceutica e cosmetica – Puglia

GIRONDI Giorgio – Industria Tecnologie di filtrazione – Veneto

GOZZI Antonio – Industria Siderurgica – Liguria

GRITTI Gioconda – Terziario Ristorazione – Lombardia

IBBA Giangiacomo – Terziario Grande distribuzione – Sardegna

INVERNIZZI Ambrogio – Agricoltura Produzione lattiero casearia – Piemonte

LASTRUCCI Carlo — Industria Elettronica – Toscana

MARSIAJ Giorgio – Industria Componenti auto e spazio – Piemonte

MORO Elisabetta – Industria Macchine dosatura – Veneto

NEGRO Giancarlo – Terziario Servizi informatici – Puglia

PALLINI Micaela – Industria Distilleria – Lazio

PIRACCINI Bruno – Industria Ortofrutta – Emilia – Romagna

PONTI Giacomo – Industria Alimentare – Piemonte

SORBINI Alberto – Industria Produzione integratori alimentari – Lombardia

TROMBETTI Marco – Terziario Informatica – Lazio

VITALE Giuseppa – Terziario Commercio al dettaglio alimentare – Sicilia

ZUCCHI Patrizia – Industria Distribuzione energia – Emilia – Romagna

 

 


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