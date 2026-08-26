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Carburanti: la situazione in Puglia ELENCO PREZZI Regione: da oggi le istanze per la maggiorazione di carburante agricolo ad accisa agevolata

27 Agosto 2026
FOTO BENZINA(1)

Al link di seguito lo schema riferito ai distributori pugliesi, consultabile per ciascun distributore italiano:

https://carburanti.mise.gov.it/ospzSearch/area

—–

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Da oggi è possibile presentare sul portale informatico SEIA UMA le domande per la concessione della maggiorazione del 50% dei quantitativi di carburante agricolo ad accisa agevolata destinati alle operazioni di trattamenti fitosanitari e lavorazioni del terreno per la vite da tavola e da vino, i seminativi, le ortive, l’arboricoltura da frutto polposo e in guscio, gli oliveti e gli agrumeti. La misura, adottata da Regione Puglia, è valida per l’intero territorio regionale e limitatamente all’anno 2026.

Il provvedimento interviene per sostenere le aziende agricole che, a seguito dell’andamento climatico e delle condizioni meteorologiche registrate nel corso dell’annata, hanno dovuto effettuare un numero maggiore di operazioni colturali rispetto a quelle ordinarie, con un conseguente incremento del fabbisogno di carburante necessario per le lavorazioni.

La maggiorazione del 50% viene riconosciuta sui quantitativi di accredito d’imposta già previsti dal decreto ministeriale 30 dicembre 2015 e riguarda le medesime superfici e colture per le quali le imprese abbiano già ottenuto il beneficio attraverso la “Domanda ordinaria o Saldo per l’anno 2026”, presentata entro il 30 giugno 2026. È inoltre necessario che le aziende abbiano dichiarato di disporre dei mezzi e delle attrezzature necessari per le operazioni interessate.

“Con questa misura rispondiamo a un’esigenza concreta manifestata dal mondo agricolo e lo facciamo in un percorso di confronto e d’intesa con le associazioni di rappresentanza. Le condizioni climatiche e meteorologiche hanno reso necessarie, per molte colture e in diverse aree della Puglia, lavorazioni aggiuntive rispetto alla normale conduzione dei terreni, con un conseguente aumento dei consumi di carburante. La maggiorazione del 50% dell’accredito d’imposta rappresenta quindi un sostegno importante per accompagnare le imprese nello svolgimento di queste operazioni straordinarie e consentire loro di affrontare con maggiore efficacia le difficoltà della campagna agricola 2026”, dichiara l’assessore all’Agricoltura e allo Sviluppo rurale della Regione Puglia, Francesco Paolicelli.

Il beneficio riguarda esclusivamente le imprese che hanno già richiesto e ottenuto l’assegnazione del carburante agevolato per le medesime operazioni e particelle e viene applicato ai quantitativi già riconosciuti, incrementandoli del 50%.

A partire da domani, le aziende interessate potranno quindi presentare la relativa istanza sulla quale sarà resa disponibile la maggiorazione dei quantitativi già concessi.

La concessione della maggiorazione interessa tutti i Comuni della Puglia e costituisce un intervento aggiuntivo rispetto alle ordinarie assegnazioni di carburante agricolo ad accisa agevolata previste dalla normativa vigente.

 

 

 


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