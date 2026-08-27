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Alta Murgia, Ginosa, Lesina: incendi gravi Negli ultimi tre giorni

27 Agosto 2026
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Il più grave, quello nell’Alta Murgia. Due giorni pieni di lavoro, non ancora completato oltretutto, per venire a capo delle fiamme nella zona di parco fra Poggiorsini, Gravina in Puglia, Altamura (foto tratta da tweet dei vigili del fuoco).

Tre punti di innesco per quello che è dato per scontato come rogo doloso a Ginosa, con vegetazione in fiamme praticamente nel centro abitato. È stato necessario evacuare diverse abitazioni.

A Lesina ci sono volute diverse ore ieri, fino al pomeriggio, per spegnere un incendio di vegetazione a ridosso del campo di calcio.

 

 

 

 


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