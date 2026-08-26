Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Sono state rubate le attrezzature utilizzate dalla task force interistituzionale impegnata nelle attività di monitoraggio e cattura dell’esemplare di lupo segnalato nel territorio di Noicattaro.



Il furto ha interessato un intero sistema di cattura, costituito da una fototrappola e dalle attrezzature necessarie per la cattura dell’animale, tra cui il laccio, la prolunga e la relativa ferramenta. La fototrappola, di proprietà della Polizia, era stata affidata al professor Camarda, componente della squadra operativa della task force. Le attrezzature per la cattura sono invece di proprietà del Parco Nazionale del Pollino, con la Regione quale soggetto affidatario.



L’accaduto sarà formalmente denunciato agli organi competenti e sono già in corso le attività necessarie per ripristinare nel più breve tempo possibile la dotazione della task force e consentire la prosecuzione delle operazioni.



“Quanto accaduto è un fatto grave, perché sottrae strumenti indispensabili a una squadra che sta lavorando con un obiettivo preciso: mettere in sicurezza il territorio, tutelare le persone e, allo stesso tempo, garantire la salvaguardia dell’animale – dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura, Francesco Paolicelli –. La priorità resta quella di mettere in campo tutte le azioni necessarie per prevenire situazioni di rischio e assicurare l’incolumità dei cittadini, degli operatori impegnati nelle attività e dello stesso animale. Il furto delle attrezzature non fermerà il lavoro della task force: stiamo procedendo con le denunce e con il ripristino della strumentazione, affinché le attività di monitoraggio e cattura possano proseguire senza ulteriori ritardi. In questa fase, però, è fondamentale la collaborazione di tutta la comunità: chiediamo a tutti coloro che vivono e operano sul territorio di mantenere alta l’attenzione, di segnalare tempestivamente eventuali avvistamenti alle autorità competenti. Solo attraverso la collaborazione e il coordinamento di tutti possiamo raggiungere il nostro obiettivo, che è quello di mettere in sicurezza il territorio e le persone, operando al tempo stesso nel rispetto e nella tutela dell’animale. Continueremo a lavorare in modo coordinato tra tutte le istituzioni coinvolte, senza abbassare la guardia e senza consentire che episodi come questo rallentino le attività”.