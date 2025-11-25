Di seguito il comunicato:
I finanzieri del Comando Provinciale Milano e del Servizio Centrale di Investigazione sulla
Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza, su delega di questo Ufficio di Procura, stanno
dando esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 28 indagati
(25 in carcere e 3 ai domiciliari) appartenenti ad un’associazione criminale armata composta da
soggetti intranei alla ‘ndrangheta della locride che, a vario titolo e con il supporto di soggetti inseriti
in ambienti della criminalità albanese, hanno promosso, diretto, finanziato, organizzato e realizzato
traffici internazionali di sostanze stupefacenti. Tra i destinatari di misura cautelare personale figura
anche, per il reato di riciclaggio, un cittadino cinese che, nella sua qualità di cambista, ha permesso
all’organizzazione criminale di effettuare il pagamento di partite di stupefacente tramite il sistema di
compensazione/trasferimento informale di valore noto come fei eh ‘ien.
L’attività investigativa, diretta da questo Ufficio con il costante coordinamento della Direzione
Nazionale Antimafia, ha permesso di disvelare una triangolazione di accordi tra esponenti della
criminalità organizzata calabrese, lombarda e campana volta a favorire l’importazione dal Sud
America di grandi quantitativi di stupefacente. E’ stata infatti individuata una fitta rete criminale di
stanza in Lombardia, con ramificazioni in Germania, Paesi Bassi, Spagna, Regno Unito, Colombia e
Brasile che, utilizzando sofisticati apparati di messaggistica criptata e sfruttando diretti contatti con
broker albanesi e con fornitori di cocaina dal Sud America, nell’arco temporale di circa due anni, ha
movimentato stupefacente per un controvalore stimato in oltre 27 milioni di euro.
L’operazione, che vede complessivamente indagate 41 persone, ha consentito di ricostruire svariate
importazioni di cocaina che, senza soluzione di continuità, dalla Colombia e dal Brasile sono state
destinate con vettore marittimo verso i porti di Livorno, Rotterdam, Gioia Tauro e Le Havre attraverso
la tecnica del cd. “rip-off” (gacho eiego), mediante la quale i nareos inseriscono stupefacente
all’interno dei eontainer utilizzati per i trasporti commerciali leciti via mare.
Di significativa importanza per la riuscita dell’indagine è stata anche la collaborazione con Eurojust
ed Europol per l’acquisizione, attraverso numerosi Ordini Europei di Indagine, di conversazioni di
messaggistica crittografata, attraverso le quali è stato possibile identificare compiutamente i
componenti del sodalizio, il cui vertice, appartenente alla “famiglia Barbaro” di Platì (RC), era in
contatto con broker di caratura internazionale di origine albanese. In tal modo sono state ricostruite
importazioni di cocaina per oltre 3,5 tonnellate. di cui oltre kg 400 sequestrati all’organizzazione
dalle forze dell’ordine sia in Italia che all’estero.
Sono in corso perquisizioni nella provincia di Milano, Pavia, Bergamo, Parma, Imperia, Como, Roma, Taranto e Reggio Calabria con l’ausilio di unità cinofile eash dog e antidroga della Guardia di
Finanza.
I
La diffusione del presente Comunicato Stampa è effettuata in ottemperanza alle
disposizioni del Decreto Legislativo n. 188/2021, ritenendo sussistente l’interesse pubblico
all’informazione, con particolare riferimento al contrasto di attività illecite altamente lesive degli
interessi della collettività, come il traffico di stupefacente e il riciclaggio dei relativi proventi, ferma
restando la presunzione di non colpevolezza delle persone sottoposte ad indagini preliminari, da
reputarsi non colpevoli fino alla eventuale sentenza di condanna divenuta irrevocabile.