Di seguito il comunicato:

I finanzieri del Comando Provinciale Milano e del Servizio Centrale di Investigazione sulla

Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza, su delega di questo Ufficio di Procura, stanno

dando esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 28 indagati

(25 in carcere e 3 ai domiciliari) appartenenti ad un’associazione criminale armata composta da

soggetti intranei alla ‘ndrangheta della locride che, a vario titolo e con il supporto di soggetti inseriti

in ambienti della criminalità albanese, hanno promosso, diretto, finanziato, organizzato e realizzato

traffici internazionali di sostanze stupefacenti. Tra i destinatari di misura cautelare personale figura

anche, per il reato di riciclaggio, un cittadino cinese che, nella sua qualità di cambista, ha permesso

all’organizzazione criminale di effettuare il pagamento di partite di stupefacente tramite il sistema di

compensazione/trasferimento informale di valore noto come fei eh ‘ien.

L’attività investigativa, diretta da questo Ufficio con il costante coordinamento della Direzione

Nazionale Antimafia, ha permesso di disvelare una triangolazione di accordi tra esponenti della

criminalità organizzata calabrese, lombarda e campana volta a favorire l’importazione dal Sud

America di grandi quantitativi di stupefacente. E’ stata infatti individuata una fitta rete criminale di

stanza in Lombardia, con ramificazioni in Germania, Paesi Bassi, Spagna, Regno Unito, Colombia e

Brasile che, utilizzando sofisticati apparati di messaggistica criptata e sfruttando diretti contatti con

broker albanesi e con fornitori di cocaina dal Sud America, nell’arco temporale di circa due anni, ha

movimentato stupefacente per un controvalore stimato in oltre 27 milioni di euro.

L’operazione, che vede complessivamente indagate 41 persone, ha consentito di ricostruire svariate

importazioni di cocaina che, senza soluzione di continuità, dalla Colombia e dal Brasile sono state

destinate con vettore marittimo verso i porti di Livorno, Rotterdam, Gioia Tauro e Le Havre attraverso

la tecnica del cd. “rip-off” (gacho eiego), mediante la quale i nareos inseriscono stupefacente

all’interno dei eontainer utilizzati per i trasporti commerciali leciti via mare.

Di significativa importanza per la riuscita dell’indagine è stata anche la collaborazione con Eurojust

ed Europol per l’acquisizione, attraverso numerosi Ordini Europei di Indagine, di conversazioni di

messaggistica crittografata, attraverso le quali è stato possibile identificare compiutamente i

componenti del sodalizio, il cui vertice, appartenente alla “famiglia Barbaro” di Platì (RC), era in

contatto con broker di caratura internazionale di origine albanese. In tal modo sono state ricostruite

importazioni di cocaina per oltre 3,5 tonnellate. di cui oltre kg 400 sequestrati all’organizzazione

dalle forze dell’ordine sia in Italia che all’estero.

Sono in corso perquisizioni nella provincia di Milano, Pavia, Bergamo, Parma, Imperia, Como, Roma, Taranto e Reggio Calabria con l’ausilio di unità cinofile eash dog e antidroga della Guardia di

Finanza.

I

La diffusione del presente Comunicato Stampa è effettuata in ottemperanza alle

disposizioni del Decreto Legislativo n. 188/2021, ritenendo sussistente l’interesse pubblico

all’informazione, con particolare riferimento al contrasto di attività illecite altamente lesive degli

interessi della collettività, come il traffico di stupefacente e il riciclaggio dei relativi proventi, ferma

restando la presunzione di non colpevolezza delle persone sottoposte ad indagini preliminari, da

reputarsi non colpevoli fino alla eventuale sentenza di condanna divenuta irrevocabile.