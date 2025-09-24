Di seguito un comunicato diffuso da Renato Perrini, consigliere regionale della Puglia:

“La mia ultima segnalazione (grido di allarme!) risale a un mese fa: il 25 agosto avevo chiesto l’audizione del presidente della Provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano, per capire cosa l’ente da lui guidato prevedendo per garantire la sicurezza della Strada provinciale 48, che collega Statte a Taranto, costeggiando per un lungo tratto lo stabilimento ex Ilva, un’arteria di primaria importanza per la mobilità di lavoratori e autotrasportatori dell’indotto industriale. In quell’occasione segnalavo che le condizioni del manto stradale e la scarsa illuminazione destavano seria preoccupazione in termini di sicurezza e decoro infrastrutturale. Lo avevo constatato personalmente durante uno dei tanti sopralluoghi, effettuati con il sindaco di Statte, Fabio Spada.

Martedì 23 settembre l’ennesimo incidente: una madre con una figlia, alla guida di un’autovettura, è finita contro un carro attrezzi, l’impatto è stato violentissimo e le due donne sono state trasportate d’urgenza all’ospedale di Taranto in codice rosso.

“La domanda è secca e indignata: tutto questo poteva essere evitato? Probabilmente sì! Sono anni che segnalo la pericolosità della SS48 ai presidenti provinciali che si sono susseguiti (prima Rinaldo Melucci e ora Palmisano). Non potendo più convocare il secondo in Commissione Trasporti andrò personalmente a trovarlo in Provincia per comprendere cosa si può fare nell’immediato per mettere in sicurezza una strada molto trafficata.”