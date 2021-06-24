Di Francesco Santoro:



Gli Stati membri dell’Unione Europea non sono obbligati a limitare la superficie delle aree in cui una compagnia può svolgere l’attività di ricerca e coltivazione di petrolio e gas naturale. È il parere espresso dalla Corte europea sul caso sollevato della Regione Puglia, che si è opposta ad alcune trivellazioni nelle acque dell’Adriatico (a largo della costa) autorizzate dal governo centrale. Lo Stato, in sostanza, può concedere alla stessa compagnia la possibilità di cercare il petrolio anche in zone contigue.