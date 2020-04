LA RETE PUGLIESE DEI LABORATORI ANALISI – LECCE

Stiamo aumentando la nostra capacità di fare tamponi su tutto il territorio regionale: anche a quest’ora si continua a lavorare negli ospedali. Queste immagini arrivano da Lecce, la rete di laboratori però attraversa tutta la Puglia, in tutto sono 13 e ne aggiungeremo presto degli altri. Vi auguro buonanotte con questo aggiornamento. A domani.***Oggi, in Puglia, sono stati registrati 2.068 test per l'infezione Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 109 casi, così suddivisi: 59 nella Provincia di Bari;2 nella Provincia Bat;15 nella Provincia di Brindisi;23 nella Provincia di Foggia;5 nella Provincia di Lecce;2 nella Provincia di Taranto; per 3 casi è in corso l’attribuzione della provincia di provenienza. Sono stati registrati 10 decessi: 1 in provincia di Bari, 6 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 50.410 test.I casi attualmente positivi sono 2936531 sono i pazienti guariti. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 3.839, così divisi: 1.247 nella Provincia di Bari;360 nella Provincia di Bat;527 nella Provincia di Brindisi;956 nella Provincia di Foggia;466 nella Provincia di Lecce;251 nella Provincia di Taranto;27 attribuiti a residenti fuori regione;5 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia. Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 23-4-2020 è disponibile a questo link: http://rpu.gl/bollettinoepid20200423

