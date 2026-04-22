Fra le regioni oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) c’è, in parte, la Puglia.
Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto, con quantitativi cumulati generalmente deboli o puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.