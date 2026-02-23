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Decaro-Abodi, sopralluoghi a sei mesi dai Giochi del Mediterraneo Oggi a Taranto

23 Febbraio 2026
Sopralluogo avanzamento lavori per i Giochi del Mediterraneo

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

A sei mesi esatti dalla cerimonia di inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo, questo pomeriggio il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro ha partecipato al primo sopralluogo ai cantieri degli impianti sportivi dei Giochi del Mediterraneo 2026.
La visita, insieme al Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, al Primo Vicepresidente del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, Mehrez Boussayene, in qualità di Presidente, al Segretario Generale del CIJM, Iakovos Filippousis e al Commissario Straordinario di Governo, Massimo Ferrarese, ha avuto inizio sede della Struttura Commissariale di Taranto, con affaccio sull’impianto del nuoto in costruzione. Al sopralluogo hanno preso parte anche l’assessore regionale allo Sport Cristian Casili e il sindaco di Taranto Piero Bitetti.

“Una grande occasione per questo territorio, per la città di Taranto, per la regione Puglia. È un’opportunità per tutti noi – ha dichiarato il presidente Decaro -. I Giochi del Mediterraneo lasceranno a Taranto tanti nuovi impianti sportivi con la possibilità di uno sviluppo futuro per la città e per l’intera provincia. L’evento che si preannuncia con una grande manifestazione sportiva internazionale sarà l’occasione per far conoscere questa terra bellissima e tante persone che verranno da più parti del mondo: venticinque i paesi rappresentati e 4500 atleti che arriveranno qui con i loro staff, le loro famiglie. I Giochi saranno anche un’occasione per rendere Taranto un attrattore turistico nei prossimi anni con possibilità di sviluppo per il territorio. Il sopralluogo di oggi, in chiusura delle olimpiadi Milano Cortina sono la testimonianza di una collaborazione istituzionale che crea valore: stiamo lavorando insieme al Governo per attrarre qui anche investitori, attività che potranno investire e sponsorizzare i giochi del Mediterraneo per aiutarci a trasformare Taranto e le comunità interessate dalle gare in luoghi accoglienti e funzionali per gli atleti.
Abbiamo istituito una task force con la struttura commissariale e con tutti i soggetti istituzionali e gli enti locali – ha concluso Decaro – per mettere a disposizione tutto quello che serve e farci trovare pronti: dalla viabilità ai mezzi di trasporto, dalle strutture sanitarie alla protezione civile, alle attività di promozione e comunicazione. Si tratta di un evento storico e irripetibile per Taranto e per la Puglia, che siamo decisi a valorizzare al meglio delle nostre possibilità”.

La visita è poi proseguita allo stadio Iacovone e ai cantieri dell’area Salinella.


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