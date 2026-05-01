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Ore di forte apprensione nel tratto di mare tra Torre Chianca e Torre Lapillo, dove un kitesurfista di circa 30 anni risulta disperso. L’uomo, originario di Erchie, avrebbe perso il controllo della vela nel pomeriggio mentre si trovava al largo di Porto Cesareo. A dare l’allarme sono stati gli altri surfisti presenti sulla spiaggia, preoccupati per il mancato rientro. Non riuscendo più a individuarlo in acqua, hanno contattato immediatamente la Capitaneria di Porto di Gallipoli, facendo scattare la macchina dei soccorsi.

Le operazioni sono partite in pochi minuti e si stanno concentrando nella cosiddetta Baia Grande, area molto frequentata dagli appassionati di sport acquatici. Impegnati nelle ricerche mezzi navali della Capitaneria di Porto di Gallipoli e un elicottero che sorvola la zona.

Tra le cause più probabili dell’incidente c’è il peggioramento delle condizioni meteo. Nel pomeriggio, infatti, si sono registrati venti forti da nord con raffiche improvvise e onde molto alte. (leccesette.it)

—–

Sono due dunque i dispersi in mare o comunque nei pressi. Da un mese è disperso Domenico Racanati, 53 anni, di Bisceglie, che la mattina del 2 aprile a bordo della sua auto fu travolto dal crollo del ponte sul fiume Trigno in territorio di Montenero di Bisaccia.

 


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