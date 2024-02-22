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Proposta di legge per il centro storico di Martina Franca: presentazione TESTO Oggi

22 Febbraio 2024
presentazione proposta di legge speciale centro storico

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca:

Giovedì 22 febbraio alle ore 18,00 in Sala Consiliare – Palazzo Ducale – sarà illustrata la
proposta di legge speciale sul centro storico di Martina Franca presentata dall’Onorevole Ubaldo
Pagano e depositata alla Camera dei Deputati.
Il contenuto, la rilevanza e gli obiettivi della proposta saranno illustrati nel corso dell’incontro.
Interverranno l’onorevole Ubaldo Pagano firmatario della proposta di legge, l’Architetto Maria
Piccarreta Segretario regionale per la Puglia del Ministero della Cultura, l’Onorevole Michele Nitti
già Deputato della XVIII legislatura, l’Archeologa Cristina Comasia Ancona esperta di beni
culturali e paesaggistici, il Sindaco Gianfranco Palmisano. Modera l’incontro il giornalista
Massimiliano Martucci.
“La presentazione di una proposta di legge speciale per il centro storico di Martina – ha
evidenziato il Sindaco Gianfranco Palmisano – rappresenta un’occasione storica per la nostra
Città e per le opportunità di tutela e di valorizzazione che potrebbero derivare dalla sua
approvazione, considerando l’eccezionale valore artistico, architettonico e culturale del centro
storico e del suo patrimonio materiale e immateriale nel quale affondano le nostre radici.
Ringrazio l’onorevole Pagano per questa iniziativa legislativa che testimonia la sua attenzione
costante e il suo legame col territorio della Valle d’Itria”.

Di seguito in formato pdf il testo della proposta di legge:

proposta di legge centro storico Martina Franca

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