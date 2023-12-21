rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

San Severo sarà capitale italiana della gentilezza nel 2024 Emiliano: saprà coinvolgere le comunità con azioni rivolte al bene comune

21 Dicembre 2023
San Severo la citta dei campanili

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Per il 2024 la città di San Severo sarà Capitale Italiana della Gentilezza, facendosi così promotrice di azioni inerenti a comportamenti gentili e cortesi, per la diffusione della conoscenza e della pratica della cultura della gentilezza, in rete con 15 Comuni ed enti del foggiano che si sono denominati Daunia Gentile, con la Provincia di Foggia, con la città di Torre Annunziata (Na) e altre del Vesuviano.

“La Puglia si fa promotrice di gentilezza – ha detto il presidente Michele Emiliano – grazie al ruolo che ricoprirà la città di San Severo nel 2024. Sono convinto che San Severo in quanto Capitale della Gentilezza saprà coinvolgere le comunità con azioni rivolte al bene comune. Praticare la gentilezza vuol dire essere accoglienti e collaborativi, generando un clima di fiducia che permette la crescita delle comunità. Grazie al Comune di San Severo e agli altri aderenti a questa iniziativa, la Puglia potrà fregiarsi di un’altra importante iniziativa in favore del benessere dei cittadini e di tutti i turisti che diventano pugliesi durante i loro soggiorni”.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

carabinieri notte

Bisceglie: 62enne ucciso a colpi di pistola nel ristorante Omicidio in serata, non escluso l'errore di persona

IMG 20200109 164416

Sogliano Cavour: incendio in casa, morta anziana Causa accidentale da dettagliare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione