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Ostuni: stava bonificando un bosco dopo un incendio, operaio morto schiacciato da un albero Incidente sul lavoro nelle campagne fra Ceglie Messapica e San Vito dei Normanni, cordoglio del presidente della Regione Puglia

21 Luglio 2024
noinotizie

L’incidente mortale sul lavoro è avvenuto ieri pomeriggio nelle campagne fra Ceglie Messapica e San Vito dei Normanni. Schiacciato da un grosso ramo di ulivo è morto Mario Rutiglio, 67 anni, di Ostuni.

—–

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

“Una tremenda notizia colpisce tutti noi della Regione Puglia.
Un esperto operaio dell’Antincendio Regionale Arif Mario Rutiglio è morto nell’adempimento del suo dovere mentre stava bonificando un bosco dopo lo spegnimento dell’incendio di un bosco nel territorio di Ostuni.
Un dolore lacerante reso ancora più forte dalle modalità dell’incidente. Mario è rimasto schiacciato da un grosso albero che stava ispezionando per metterlo in sicurezza.
Queste le conseguenze della irresponsabile attività di chi per dolo o colpa grave scatena questi incendi senza rendersi conto dei rischi cui espone chi deve spegnarli.
La nostra vicinanza affettuosa a tutti i suoi parenti e colleghi che in questo momento sono nel dolore e nella disperazione.
Mario sarebbe andato in pensione tra non molto e per tutta la sua vita ha fatto il suo lavoro con coraggio e dedizione a salvaguardia del patrimonio boschivo della nostra comunità”.

Sono le parole di cordoglio del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.


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