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Incidente sul lavoro nel cantiere dell’alta velocità nel foggiano: un morto San Severo-Torremaggiore: travolto da trattore, morto 60enne

21 Luglio 2023
Policlinico riuniti Foggia

Un operaio è morto nel policlinico Riuniti di Foggia. Il lavoratore era rimasto ferito in maniera gravissima a causa di un incidente, per cause e dinamica da dettagliare, nel cantiere dell’alta velocità ferroviaria, in zona Giardinetto, fra Bovino ed Orsara di Puglia. Carabinieri al lavoro per ricostruire l’accaduto.

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Stava lavorando con il trattore in una zona di campagna fra San Severo e Torremaggiore, il 60enne che per cause da dettagliare è stato investito dal mezzo. L’uomo è morto sul colpo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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