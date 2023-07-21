Un operaio è morto nel policlinico Riuniti di Foggia. Il lavoratore era rimasto ferito in maniera gravissima a causa di un incidente, per cause e dinamica da dettagliare, nel cantiere dell’alta velocità ferroviaria, in zona Giardinetto, fra Bovino ed Orsara di Puglia. Carabinieri al lavoro per ricostruire l’accaduto.

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Stava lavorando con il trattore in una zona di campagna fra San Severo e Torremaggiore, il 60enne che per cause da dettagliare è stato investito dal mezzo. L’uomo è morto sul colpo.