L’immagine è tratta dal profilo social network del Grand Hotel Mediterraneo di Santa Cesarea Terme. Anche il Canale d’Otranto è dunque alle prese con condizioni meteomarine proibitive. Quasi ai livelli di Calabria, Sicilia e Sardegna.
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