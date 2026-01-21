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Fritrak - Trasporto acqua

30 Aprile 2026
Tricase: ventenne ucciso Accoltellato al culmine di una lite

Canale d’Otranto Maltempo

21 Gennaio 2026
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L’immagine è tratta dal profilo social network del Grand Hotel Mediterraneo di Santa Cesarea Terme. Anche il Canale d’Otranto è dunque alle prese con condizioni meteomarine proibitive. Quasi ai livelli di Calabria, Sicilia e Sardegna.


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