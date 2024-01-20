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Da Ginosa e Marina di Ginosa parte l’app iTourist Presentazione

21 Gennaio 2024
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Di seguito un comunicato diffuso da Booking Ginosa:

È con grande entusiasmo che si annuncia il prossimo lancio dell’applicazione iTourist, dedicata a tutti coloro che amano viaggiare senza rinunciare alla ricchezza delle informazioni turistiche. iTourist rappresenta un nuovo approccio al turismo lento e sostenibile, offrendo audio guide coinvolgenti in quattro lingue che illustrano i siti di interesse turistico nelle località più affascinanti della Puglia e della Basilicata.

L’App iTourist è progettata per soddisfare le esigenze dei viaggiatori che preferiscono esplorare autonomamente, offrendo un approccio unico per scoprire i siti di interesse turistico attraverso dettagliate audio guide disponibili in quattro lingue diverse. Questa iniziativa mira a supportare il turismo lento e sostenibile, fornendo un’alternativa accessibile alle guide turistiche tradizionali.

Caratteristiche principali di iTourist:

Audio Guide Multilingua: iTourist offre audio guide in quattro lingue, permettendo ai turisti di immergersi completamente nei dettagli artistici, storici e culturali della città di Ginosa e Marina di Ginosa.

Mappa Interattiva: Gli utenti potranno sfruttare una mappa interattiva per visualizzare la propria posizione e individuare i luoghi di interesse turistico nelle vicinanze.

Categorie: Le audio guide sono suddivise in categorie specifiche, consentendo ai viaggiatori di scegliere facilmente le informazioni che desiderano esplorare, come arte, storia, cultura, tradizioni e molto altro.

Turismo Libero e Sostenibile: iTourist non cerca di sostituire le guide turistiche esperte, ma di offrire un’opzione flessibile per i viaggiatori che preferiscono un approccio libero e sostenibile al turismo.

Lancio iniziale a Ginosa e Marina di Ginosa:

Nelle prossime settimane, iTourist lancerà 31 audio guide dedicate a Ginosa e Marina di Ginosa. Quattro di queste audio guide saranno gratuite e offriranno una panoramica del territorio, presentando il fascino dei siti da visitare, le tradizioni popolari e culinarie.

“Siamo entusiasti di introdurre iTourist come un compagno ideale per coloro che abbracciano il turismo lento e sostenibile”, ha dichiarato l’ideatore del progetto, portavoce di iTourist. “La missione è fornire ai viaggiatori un modo innovativo di esplorare, apprezzare e connettersi con le destinazioni, senza dover rinunciare alla libertà di un’esperienza autonoma”.

Nelle prossime, assieme al lancio dell’App e della campagna di comunicazione, saranno diffuse tutte le informazioni necessarie per il miglior utilizzo dell’applicazione.


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